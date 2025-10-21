Ennesima giornata nera sulle strade, da Callabiana a Villa del Bosco altri 4 incidenti

È in costante aggiornamento l'elenco degli incidenti stradali avvenuti nella provincia di Biella.

Ben quattro nella giornata di ieri, lunedì 20 ottobre: a Callabiana, stando alle prime ricostruzioni, un camion avrebbe urtato il balcone di un'abitazione nel corso di una manovra. Alla presenza dei Carabinieri, le parti coinvolte hanno poi raggiunto l'accordo per il risarcimento dei danni.

Poco prima, a Villa del Bosco, un'auto condotta da un biellese di 20 anni ha centrato in pieno un cinghiale, apparso all'improvviso in mezzo alla carreggiata. Dopo l'urto, l'animale si è dileguato nella boscaglia circostante. Nessuna conseguenza grave ma solo danni al mezzo. Anche in questo caso sono giunti i militari dell'Arma per la raccolta dei rilievi di rito.

Infine, a Cossato e Vigliano Biellese, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e Stradale per due sinistri.