Sala lancia l'iniziativa "Compostiamo insieme"

Il Comune di Sala Biellese lancia un’iniziativa per un ambiente più pulito e sostenibile! Trasforma i tuoi scarti in prezioso fertilizzante naturale, riduci i rifiuti e, in più, risparmia in bolletta!
Cosa c’è in palio?
• Un composter gratuito (solo 120 disponibili!).
• Una riduzione del 10% sulla bolletta dei rifiuti per chi aderisce!
Come partecipare?
Iscriviti all’Albo dei Compostatori e prenota il tuo composter (o registra quello che hai già) entro il 15 ottobre.
• Contatta gli Uffici Comunali: 015.2551118
• Invia una mail a: demog@sala.ptb.provincia.biella.it
Fornisci nome, cognome, numero di telefono e indirizzo di destinazione del composter.
Il futuro del nostro ambiente dipende anche dai nostri piccoli gesti quotidiani. Non mancare!