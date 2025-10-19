 / Valle Elvo

Valle Elvo | 19 ottobre 2025, 08:50

Sala lancia l'iniziativa "Compostiamo insieme"

Il Comune ha aperto le iscrizioni all'albo dei compostatori

Sala lancia "Compostiamo insieme"

Il Comune di Sala Biellese lancia un’iniziativa per un ambiente più pulito e sostenibile! Trasforma i tuoi scarti in prezioso fertilizzante naturale, riduci i rifiuti e, in più, risparmia in bolletta!

Cosa c’è in palio?

• Un composter gratuito (solo 120 disponibili!).

• Una riduzione del 10% sulla bolletta dei rifiuti per chi aderisce!

Come partecipare?

Iscriviti all’Albo dei Compostatori e prenota il tuo composter (o registra quello che hai già) entro il 15 ottobre.

• Contatta gli Uffici Comunali: 015.2551118

• Invia una mail a: demog@sala.ptb.provincia.biella.it

Fornisci nome, cognome, numero di telefono e indirizzo di destinazione del composter.

Il futuro del nostro ambiente dipende anche dai nostri piccoli gesti quotidiani. Non mancare!

pag fb comune di sala, s.zo.

