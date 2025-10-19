Oltre 500 persone al Lana, Boschi e Lavatoi, a Tollegno una festa di sport e comunità FOTO e VIDEO

Oltre 500 persone al Lana, Boschi e Lavatoi, a Tollegno una festa di sport e comunità (servizio di Davide Finatti per newsbiella.it)

Un evento sportivo, ma anche una festa per tutti. Alla Lana, Boschi e Lavatoi non si è corso soltanto: si è festeggiato. La manifestazione ha saputo trasformare una semplice gara podistica in un'autentica festa dello sport e della comunità. Merito di un'organizzazione attenta e appassionata, capace di coinvolgere numerose associazioni locali, gruppi di volontariato, scuole, famiglie e persino amici a quattro zampe.

Un mix riuscito di energia, divertimento e solidarietà che ha fatto respirare a Tollegno un’aria speciale, fatta di sorrisi, condivisione e voglia di stare insieme. E mentre si correva tra i boschi e i lavatoi storici, il paese diventava un palcoscenico vivo, accogliente, dove lo sport era solo il punto di partenza per qualcosa di più grande: un’esperienza collettiva da ricordare.

Oltre 500 persone si sono date appuntamento questa mattina, 19 ottobre, per prendere parte alle diverse gare in programma: 290 runners hanno affrontato il percorso da 8,7 chilometri, di cui il 75% su sentiero e il restante su asfalto; 15 alla corsa con il cane, 25 alle prove dedicate ai più piccoli e 171 alla camminata a passo libero.

Alla fine, Simone Terragnolo ha tagliato per primo al traguardo con un tempo pari di 35'36', seguito a ruota da Eugenio Boggio Marzet e Luca Buzio, distanziati tra loro da un paio di secondi. Tra le donne, invece, ha svettato Selena Bernardi (44'54'') su Paola Bellardone per soli 3 secondi. Terza, invece, Arianna Giovenzana.

Come ogni anno, il ricavato sarà interamente devoluto al Fondo Edo Tempia, confermando il carattere solidale dell’evento. L’organizzazione punta inoltre su un’impostazione ecosostenibile, eliminando l’uso di materiali non riciclabili.