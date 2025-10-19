Buona la prima per l'Under 16 Occhieppese, Santhià al tappeto

Le biancorosse, in formazione d'emergenza e con il fondamentale supporto delle ragazze dell'Under 14, conquistano i primi tre punti stagionali. Spazio in campo per tutto l'organico.

Parte con il piede giusto il campionato dell'Under 16 dell'Occhieppese. Le ragazze guidate dal duo Casazza-Scarpulla hanno bagnato il loro esordio stagionale con un'importante e convincente vittoria in trasferta sul campo del Santhià, chiudendo l'incontro sul 3-1. Si trattava della prima uscita ufficiale per le biancorosse, dopo che la partita della giornata inaugurale contro il San Rocco Novara era stata rinviata. Il successo assume un valore ancora maggiore se si considera la composizione della squadra scesa in campo.

Vista l'assenza per infortunio di Noemi Ciko, lo staff tecnico ha dovuto attingere a piene mani dal gruppo dell'Under 14 per completare il roster. Le giovani atlete chiamate in causa hanno risposto splendidamente, dimostrando carattere e tenuta tecnica nonostante il salto di categoria. Gli allenatori Marta Casazza e Filippo Scarpulla, ben supportati dalla dirigente Silvia Bilato, sono riusciti a gestire al meglio le rotazioni, dando spazio e minuti preziosi a tutte le ragazze a disposizione, che hanno contribuito coralmente al risultato finale.

Il tabellino punti: Zampieri 10, Scaramal 10, Giordanetti 9, Mosca 5,Terlizzi 5, Clerico 4, Mele 3, Nicolo 3, Buratti 1, Scarpa 1, Astrua 0, Giannotta L1, Noaca L2. All. Marta Casazza e Filippo Scarpulla. Dir. Silvia Bilato.