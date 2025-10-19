“Siamo qui per misurarle la pressione”: si spacciano per infermieri e derubano un'anziana di Valdilana

Si spacciano per infermieri e derubano un'anziana di Valdilana. È accaduto nei giorni scorsi nella municipalità di Soprana. Ad allertare le forze dell'ordine una conoscente della vittima, giunta al suo domicilio per una visita di cortesia nel corso della quale avrebbe appreso quanto accaduto.

Stando, infatti, alle prime ricostruzioni, due uomini si sarebbero presentati alla porta della 93enne riportando di essere del personale sanitario per accertarsi del suo stato di salute e misurarle la pressione. Una volta entrati in casa, uno di loro l'avrebbe distratta mentre l'altro ne avrebbe approfittato per rubarle alcuni monili in oro. Sul caso indagano i militari dell'Arma.