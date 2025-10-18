Rugby, Serie A Elite, II giornata Biella Rugby v Rugby Viadana 35–42 FOTO

Biella, Cittadella del Rugby di Biella – sabato 18 ottobre 2025

Campionato Serie A Elite, II giornata

BIE-VIA Biella Rugby v Rugby Viadana 35–42 (14-14)

Marcatori p.t. 7’ m. Foglio Bonda tr. Cruciani (7-0), 20’ m. Dorronsoro tr. Ferro (7-7), 30’ m. Morosini tr Ferro (7-14); 40’ m. Zucconi tr. Cruciani (14-14); 44’ m. Ledesma tr. Cruciani (21-14), 46’ m. Nastaro tr. Cruciani (28-14), 51’ m. Ciofani tr. Ferro (28-21), 57’ meta Jannelli tr. Ferri (28-28), 63’ m. Iannelli tr. Ferro (28-35), 73’ m. Iannelli tr. Ferro (28-42), 80’ m. Morel tr. Wentzel (35-42)

Biella Rugby: Wermeulen; Morel, Foglio Bonda (48’-53’ Tabet), Cruciani (60’ Tabet), Nastaro (28’- 34’ Casiraghi); Wentzel, Loro (60’ Besso); Gonella (55’ Barilli), Zucconi, Mondin; De Biaggio, T. Ouattara (66’ Passuello); Leuila (58’ Vecchia), Ledesma (58’ Casiraghi), De Lise (cap.) (60’ Maina). Non entrati: Efthymiopoulos

All. Benettin

Rugby Viadana 1970: Frutos Macchi (66’ Orellana); Ciardullo Oro (64’ Bronzini), Morosini, Jannelli (cap.), Ciofani; Ferro, Jelic (53’ Di Chio); Catalano (41’-50’ Mistretta), Jogna Prat, Boschetti (74’ Gamboa); Sommer, Loretoni (64’ Marchiori); Caro Saisi (46’ R. Oubina), Dorronsoro (64’ Casasola), A. Oubina (65’ Mistretta).

All. Anesi

Arb. Matteo Locatelli (Bergamo)

AA1 Francesco Meschini (Milano) AA2 Luzza Antonio (Torino) TMO Filippo Bertelli (Brescia)

Calciatori: Cruciani (Biella Rugby) 4/4; Ferro (Rugby Viadana 1970) 6/6; Wentzel (Biella Rugby) 1/1

Cartellini: 26’ cartellino giallo a Ledesma (Biella Rugby), 39’ cartellino giallo a Oubina (Rugby Viadana 1970),

Note: Campo in buone condizioni, giornata soleggiata, circa 18°, presenti allo Stadio circa 800 spettatori.

Punti conquistati in classifica: (Biella Rugby) 2, (Rugby Viadana 1970) 5

Player of the Match: Tommaso Jannelli (Rugby Viadana 1970)



Quante emozioni alla Cittadella del Rugby di Biella questo pomeriggio! Vedere un giovanissimo e neopromosso Biella Rugby tenere testa e ‘mettere sotto’, a tratti, il vicecampione d’Italia Rugby Viadana è stato esaltante per tutti: giocatori, staff e pubblico come al solito numerosissimo e decisamente affettuoso. Alla fine degli ottanta minuti la partita ha preso la piega che doveva prendere: i navigati gialloneri del Po hanno preso il sopravvento e hanno concluso 35-42, ma prima di avere la certezza matematica di avere il risultato in mano sono stati costretti a patire più del previsto.

Come siamo abituati, inizio forte per i padroni di casa, in meta già al 7’ con Foglio Bonda che agguanta una palla uscita da touche e buca la difesa avversaria in velocità. Meta trasformata da Cruciani. Doppietta di Viadana al 20’ e 30’, la seconda marcatura è avvenuta in inferiorità numerica a causa del giallo assegnato a Ledesma. La prima frazione di gioco si conclude in parità con la marcatura di Cesare Zucconi al 40’, trasformata da Cruciani.

A causa di un giallo assegnato al 39’ a Viadana, Biella approfitta della superiorità numerica per portarsi avanti. Al 44’ meta di Ledesma al termine di un accorato pick and go, trasformazione di Cruciani e sorpasso al punteggio: 21-14. Biella allunga ancora al 46’, azione solitaria di Nastaro. Cruciani trasforma il 28-14. La Cittadella del Rugby di Biella è in visibilio. A questo punto Viadana inizia a giocare pesante con gli avanti, raggiunge e sorpassa Biella che però trova l’orgoglio per giocare fino all’ultimo secondo. Coraggio premiato con la tanto cercata marcatura di Morel all’80’ trasformata da Wentzel che porta Brc sotto break per la conquista del secondo bonus.

Il commento di coach Alberto Benettin: "Sono contento. Manca ancora qualcosa per vincere e su certe fasi di gioco siamo ancora troppo acerbi. Detto ciò, penso che abbiamo giocato un gran bel rugby, siamo stati più bravi e più divertenti, ma se gli avversari rallentano il gioco e vanno avanti di mischie e maul, per noi non c’è scampo. Mi ripeto: sono davvero molto contento. Un allenatore non vuole mai perdere, ma non mi aspettavo di andare così vicino alla vittoria e non mi aspettavo i due punti di bonus, non male direi. Metà dei punti fatti, ci tengo a dirlo, sono del pubblico che con il suo grande calore ci carica sempre. Sono curioso di vedere cosa succederà fuori casa, quando l’atmosfera è completamente diversa. Metà del merito di questa performance è del pubblico gialloverde. Migliori gialloverdi in campo: Foglio Fonda, come sempre e Zucconi, che oltre ad aver fatto una bella meta si è sempre trovato nel posto giusto al momento giusto, in tutte le fasi di gioco".