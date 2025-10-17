 / Pallavolo

Scuola Pallavolo Biellese, esordio casalingo con un cambio di programma: la Ormezzano riceve Torino al Biella Forum

La giovane MAppHotel sarà invece di scena come da programma alle 20 a Occhieppo Inferiore contro Domodossola.

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti prepara il secondo turno dei campionati regionali di Serie C e D ma ci sarà un cambio di programma. Sabato alle 20.30, la Ilario Ormezzano Sai avrebbe dovuto ospitare a Vigliano la Pallavolo Torino, mentre il campo da gioco sarà il Biella Forum. Rimane invariato l’orario: fischio d’inizio alle 20.30.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLU

Serie C Sabato 18/10, ore 20.30. Biella Forum (BI)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Pallavolo Torino Serie D

Sabato 18/10, ore 20. Palestra “Schiapparelli” di Occhieppo Inferiore (BI)

M-APPHOTEL SPB – Pediacoop H24 2mila8 Volley Domodossola

Under17 Domenica 19/10, ore 10.30. Palestra S.M. “Fornara” di Novara

Volley Novara 17 – ENERCOM SPB

c. s. SPB , s.zo.

