Valle Elvo | 16 ottobre 2025, 10:15

Bitumature, si procede lungo la SP 419 e la SP 500, un cittadino: "Finalmente saranno più sicure" FOTO

I lavori di rifacimento dei piani viabili, secondo programma, si prolungheranno per alcuni giorni

Da lunedì 13 ottobre sono iniziate le bitumature lungo alcuni tratti della SP 419 della Serra, in Comune di Donato, e lungo la SP 500 nei Comuni di  Occhieppo Inferiore e Superiore. 

"Grazie alla Provincia - commenta un cittadino - perchè prima la strada era davvero un disastro, si faceva lo slalom tra i buchi. Io spesso la percorro in bici, e finalmente sarà decisamente più sicura. Quindi, ben venga anche fare un attimo di coda in questi giorni, la pazienza sarà ricompensata".

I lavori di rifacimento dei piani viabili, secondo il programma, si prolungheranno per alcuni giorni tenendo anche in considerazione l'evolversi delle condizioni meteo.

Per limitare i disagi, il traffico nelle strade sarà limitato temporaneamente mediante la sola istituzione di senso unico alternato, come da ordinanza.

