Bitumature, si procede lungo la SP 419 e la SP 500, un cittadino: "Finalmente saranno più sicure" FOTO

Bitumature, si procede lungo la SP 419 e la SP 500, un cittadino: "Finalmente sarà più sicura" FOTO Giuliana Mosca per newsbiella.it

Da lunedì 13 ottobre sono iniziate le bitumature lungo alcuni tratti della SP 419 della Serra, in Comune di Donato, e lungo la SP 500 nei Comuni di Occhieppo Inferiore e Superiore.

"Grazie alla Provincia - commenta un cittadino - perchè prima la strada era davvero un disastro, si faceva lo slalom tra i buchi. Io spesso la percorro in bici, e finalmente sarà decisamente più sicura. Quindi, ben venga anche fare un attimo di coda in questi giorni, la pazienza sarà ricompensata".

I lavori di rifacimento dei piani viabili, secondo il programma, si prolungheranno per alcuni giorni tenendo anche in considerazione l'evolversi delle condizioni meteo.

Per limitare i disagi, il traffico nelle strade sarà limitato temporaneamente mediante la sola istituzione di senso unico alternato, come da ordinanza.