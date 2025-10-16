“Nutri la mente, nutri il corpo” di SPB Monteleone Trasporti parte dall’allenamento a tavola FOTO

Si è tenuto ieri sera, presso M-AppHotel, il primo appuntamento del progetto “Nutri la mente, nutri il corpo”, promosso dalla Scuola Pallavolo Biellese – Monteleone Trasporti e rivolto agli atleti, alle famiglie e allo staff tecnico. Un’iniziativa che vuole mettere al centro il benessere dei giovani sportivi, non solo sotto l’aspetto fisico, ma anche mentale e alimentare.

A inaugurare il ciclo di incontri è stata la nutrizionista Laura Baggi, che ha guidato i partecipanti in un percorso alla scoperta delle buone abitudini alimentari, sottolineando quanto sia fondamentale mangiare in modo equilibrato per migliorare le prestazioni e la salute generale. “Allenarsi bene significa anche mangiare bene. L’allenamento inizia a tavola”, ha spiegato la dottoressa Baggi, evidenziando come una corretta alimentazione e una buona idratazione siano elementi chiave per affrontare al meglio gli allenamenti e recuperare con efficacia dopo lo sforzo.

Durante l’incontro sono stati approfonditi concetti pratici e immediatamente applicabili: l’importanza di un pasto bilanciato composto da carboidrati, proteine, fibre e grassi buoni; la scelta dei cibi in base al tempo che separa dal momento della prestazione; e l’essenziale ruolo dell’idratazione nel mantenere concentrazione e resistenza fisica. Baggi ha ricordato anche l’importanza di ascoltare il proprio corpo, costruendo abitudini alimentari sane e personalizzate, in grado di supportare la crescita e il benessere quotidiano degli atleti, dentro e fuori dal campo.

Il progetto “Nutri la mente, nutri il corpo” continuerà nei prossimi mesi con nuovi incontri dedicati alla salute mentale e alla gestione psicologica dell’attività sportiva, a testimonianza del percorso di crescita e formazione che SPB Monteleone Trasporti porta avanti con impegno e visione per i suoi giovani atleti.