Scuola Pallavolo Biellese: presentato il calendario gare - Serie C, Serie D 2025/26

La nuova stagione è alle porte e le squadre della Scuola Pallavolo Biellese sono pronte a scendere in campo con grinta e determinazione.

Anche quest’anno i campionati di Serie C - Ilario Ormezzano - SAI SPB e Serie D M-Apphotel SPB promettono emozioni, sfide avvincenti e tanta passione per la pallavolo.

Il calendario presenta tutte le date e gli incontri che accompagneranno i nostri atleti e tifosi da ottobre 2025 fino a maggio 2026, con partite in casa e in trasferta che metteranno alla prova l’impegno e la crescita del gruppo.

Di seguito il calendario di Serie C

Di seguito il calendario di Serie D