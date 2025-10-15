Biella Motor Team, tutto pronto per il gran finale

La stagione delle corse si sta avviando verso la conclusione ma sono ancora in calendario, sia per le auto moderne che per le storiche, appuntamenti importanti e prestigiosi.

I piloti delle moderne si stanno preparando per le ultime gare piemontesi e per la Finale di Coppa Italia al Rally di Messina per la quale la scuderia Biella Motor Team ha qualificato Massimo Lombardi ed Erika Bologna come vincitori della classe Rally4 nella Coppa Rally di Zona 1 (Piemonte e Valle d’Aosta) ed Alessandro Colombo assieme a Matteo Grosso come campioni di classe N2, sempre nella CRZ1.

L’attenzione dei piloti delle auto storiche è proiettata, invece, al Rally Team 971 di Settimo Torinese del 22-23 novembre e, soprattutto, al Giro dei Monti Savonesi dell’8-9 novembre che sarà l’ultimo atto stagionale del Memory Fornaca, prestigiosa serie che vede al comando della classifica generale provvisoria l’equipaggio della Biella Motor Team formato da Luca Valle e Cristiana Bertoglio.

In questo weekend, invece, il navigatore Ermanno Battaglin sarà al via di una gara di grande fascino, il Rallye Sanremo, ultimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally ed in passato prova valida per il Campionato del Mondo. Correrà in classe N3 con il forte pilota locale Roberto Annovi a bordo di una Renault Clio RS. Il loro numero di gara è l’83.