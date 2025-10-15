Arro, si conclude la 20a Festa del Nuovo Raccolto: un successo senza precedenti FOTO

La 20° edizione della Festa del Nuovo Raccolto si è conclusa con un grande successo, attirando un numero record di visitatori e confermando la sua posizione come uno degli eventi più importanti e amati della regione.

Domenica 12 ottobre 2025, le risaie e le campagne biellesi hanno ospitato migliaia di persone, tutte accomunate dalla passione per la tradizione, la natura e il buon cibo. L'evento ha offerto una giornata indimenticabile con attività per tutti i gusti: pedalate in mountain-bike, visite guidate alla riseria, raccolta del riso dal vivo e, naturalmente, la Grande Panissata con panissa, salumi, formaggi e vino.

La festa ha anche visto la partecipazione di numerosi espositori di prodotti tipici biellesi, che hanno presentato le loro migliori creazioni.

Un ringraziamento speciale va alla Pro Loco Amici di Arro e a tutti i volontari che hanno lavorato instancabilmente per rendere possibile questo evento. Il loro impegno e la loro passione hanno contribuito a creare un'atmosfera unica e accogliente, che ha reso la 20° edizione della Festa del Nuovo Raccolto un vero e proprio successo.

Siamo già in attesa della prossima edizione!