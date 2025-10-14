 / Valli Mosso e Sessera

Valdilana piange la morte di Renata Giacomone Piana, stimata insegnante e volontaria del DocBi

Aveva 85 anni, il funerale a Bulliana.

Valdilana piange la morte di Renata Giacomone Piana, stimata insegnante e volontaria del DocBi (foto di repertorio)

Lutto a Valdilana per la morte della professoressa Renata Giacomone Piana. Aveva 85 anni. Una vita dedicata all'insegnamento e alla diffusione della cultura: per molto tempo, infatti, è stata docente di matematica prima a Torino poi alla scuola di frazione Ronco di Trivero. 

Inoltre, è stata una delle prime socie e stimate volontarie del DocBi: per molti anni, infatti, ha preso parte ai vari appuntamenti in programma alla Fabbrica della Ruota di Pray. “Una perdita significativa, mancherà molto a tutti noi. Ci uniamo al dolore dei familiari” ha dichiarato Marcello Vaudano, presidente del DocBi. Inoltre, negli ultimi tempi, la professoressa Giacomone Piana si era interessata al recupero e all'opera di restauro delle cappelle della Via Crucis del Santuario della Brughiera di Valdilana. 

I funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, avranno luogo a Bulliana alle 10 di domani, mercoledì 15 ottobre, partendo dalla chiesa parrocchiale. 

g. c.

