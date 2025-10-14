Valdilana cammina per la pace, il Comune ai lavori del convegno di Perugia

Valdilana cammina per la Pace. Come riportato sui propri canali social, il Comune ha partecipato ai lavori del convegno di Perugia e alla Marcia Perugia–Assisi con il sindaco Mario Carli, la vice Elisabetta Prederigo e gli assessori Francesca Barioglio e Marco Carravieri per testimoniare un impegno concreto nella costruzione di un mondo fondato sul dialogo, sulla cooperazione e sulla solidarietà.

Nel suo intervento, Prederigo ha condiviso l’esperienza della recente Local March for Gaza, segno di una comunità che sa tradurre i valori in azioni. Ha inoltre ribadito la volontà dell’amministrazione di promuovere percorsi educativi e collaborazioni con scuole, associazioni e cittadini, affinché il territorio continui a essere luogo di umanità, partecipazione e impegno civico.

Con il gonfalone di Valdilana in cammino accanto a migliaia di persone, il Comune ha voluto riaffermare la propria scelta di camminare insieme verso un futuro più giusto e fraterno, facendo della comunità un esempio concreto di solidarietà e responsabilità condivisa.