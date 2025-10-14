Running, protagonisti gli atleti di Amron Team: gli esiti del fine settimana FOTO e VIDEO

Un altro fine settimana ricco di impegno e risultati per la squadra biellese, che ha preso parte a due appuntamenti sportivi consecutivi.

Sabato 11 il team è stato protagonista al Circuito Città di Biella, evento che ha visto la partecipazione di quasi 500 atleti, tra adulti e ragazzi. La squadra si è distinta nella prova del Miglio, con le ottime prestazioni di Daniele Trivero, Saia Salvatore, Diego Faedo, Marco Logoteta, Emiliano Dipalma, Marco Prina Cerai, Matteo Dovana.

Domenica mattina, nonostante le fatiche della giornata precedente, alcuni atleti sono tornati in gara partecipando a un Trail di 10 km. Da segnalare l’ottimo sesto posto di Marco Logoteta e la buona prova di gruppo di Marco Prina Cerai.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 19 ottobre, con la corsa “Lana, Boschi e Lavatoi”.