TeamVolley, al via i campionati di Eccellenza

Sono iniziati ufficialmente anche i vari campionati del Settore Giovanile del TeamVolley Lessona. Ad aprire le danze, le nostre formazioni di Eccellenza: il Generali Under18 e il De Mori Under16 hanno battezzato la stagione con due partite impegnative.

UNDER18 ECCELLENZA

Under18 ECCELLENZA - 1a giornata

Palasport di Lessona

GENERALI TEAMVOLLEY – Volley San Giacomo 1-3

(27-25/18-25/23-25/21-25)

Coach Ivan TURCICH: «In tutta onestà, una partita che abbiamo buttato via noi, contro un avversario di pari livello. Ci sono state tante note positive nel gioco offensivo e nel sistema muro-difesa, ma i set persi sono stati caratterizzati da errori individuali in termini tattici e di posizionamento. C’è da lavorare tanto sulla costanza mentale: ogni singola giocatrice deve pensare a cosa sta facendo. Per il resto, rispetto al torneo di Segrate, ho visto grossi passi avanti. L’idea che ho del gruppo è positiva, i margini di miglioramenti sono importanti. Ora ci aspetta un tour de force, tra Prima Divisione e Under18: ci sarà la possibilità di stare tanto tempo in campo e consolidare i movimenti. Sono positivo per il futuro, le ragazze devono tuttavia capire meglio il concetto di sacrificio e fame sportiva, specie quando si cerca il punto».

UNDER16 ECCELLENZA

Under16 ECCELLENZA - 1a giornata

Palestra “Caduti per la Libertà” di Alessandria

Alessandria Volley – DE MORI TEAMVOLLEY 0-3

(13-25/20-25/14-25)

Coach Marco ALLORTO: «Prima partita di campionato e prima vittoria. In effetti, non c’era maniera migliore di partire. In ogni caso ho detto alle ragazze di non illudersi troppo: questo è il girone di Eccellenza e sicuramente qualche sconfitta nel tempo arriverà. Nel match di Alessandria è emerso il buon lavoro che stiamo facendo dal punto di vista individuale su alcune giocatrici, mentre sul piano del gioco e dello stare in campo abbiamo ancora un po’ di ruggine da togliere. La base di partenza è comunque promettente e non può che lasciarci soddisfatti: io, coach Alessia Diego e il resto dello staff sappiamo già su cosa dobbiamo lavorare».

