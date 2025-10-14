Pallavolo, SPB, esordio per la Serie D

Esordio in campionato anche per la formazione di Serie D della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. Il giovanissimo gruppo targato M-AppHotel, guidato da coach Simone Marangio, è incappato in una sconfitta per 3-0 a Torino contro il forte Lasalliano Volley .

COMMENTO

Il commento di coach Simone MARANGIO: «Dal punto di vista tecnico siamo stati superati nettamente nel fondamentale della battuta, la chiave della partita e del risultato. Non abbiamo avuto praticamente mai in mano le redini del gioco, ma quando è successo siamo stati alla pari con Lasalliano. Nonostante tutto, nel primo e nel terzo set abbiamo combattuto fino alla fine. Partiamo un gradino sotto agli avversari per questioni di fisico, età ed esperienza: prendiamo il buono che c’è, con la consapevolezza che il nostro gruppo crescerà molto nel corso della stagione. Ho già apprezzato miglioramenti esponenziali rispetto ai primi allenamenti. Non dobbiamo avere fretta di dare giudizi o obiettivi, il percorso è lungo e passa dall’esperienza sul campo (che fa il 90% del risultato in queste categorie). Ogni settimana abbiamo delle conferme e delle sorprese, come il nostro palleggiatore Pietropoli che – quando chiamato in causa – ha mostrato una distribuzione precisa e ordinata. Facciamo tesoro di quello che accade e lo riportiamo in palestra, con la determinazione e la passione arriveranno anche i risultati. Dovremo essere bravi a reggere pressione e confronto, perché non ci sarà mai la possibilità di giochicchiare al 50% o di abbassare la guardia. Questo formerà il carattere degli atleti. A livello di singoli sono sicuro che il nostro gruppo può togliersi delle soddisfazioni».

TABELLINO

SERIE D Girone A - 1a giornata

Complesso sportivo “F. Parri” di Torino

Cast Lasalliano Volley Torino – M-AppHotel SPB 3-0

(25-22/25-12/25-22)

M-APPHOTEL SPB: Garbaccio 1, Caligaris 2, Shapkin 6, Benanchietti 1, Rolando 12, Colombara, Pietropoli 2, Ressia 7, Petrache 8, Ramella Pezza S., Vigna, Bottigella, Ramella Pezza P., Grosso. Coach Simone Marangio.



