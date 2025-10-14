Rally & Co, sarà una gara da ricordare per Alyssa Anziliero

Sarà sicuramente una gara da ricordare quella in programma nel weekend per la giovanissima biellese portacolori della Rally & Co Alyssa Anziliero che, per la seconda volta, navigherà sulla Toyota Yaris GR dell'omonimo Trofeo Maira Zanotti, impegnate nella 72° edizione del prestigioso Rally di Sanremo, valida come ultima gara di campionato assoluto Rally.
L'equipaggio femminile correrà anche per il Trofeo Under 25 come già avvenuto al Rally di Cassino accumulando esperienza su strade che fecero grande questa gara quando era valida per il campionato mondiale; partenza sabato ed arrivo domenica dopo aver disputato 12 prove speciali per un totale di 120 km cronometrati.