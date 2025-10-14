Sicurezza stradale: a Gaglianico un incontro dedicato agli over 65

Prosegue il percorso di co-progettazione domiciliare e attivazione della comunità promosso dal Consorzio I.R.I.S. di Biella, nell’ambito del progetto Mobilità, che per il periodo settembre-ottobre 2025 propone iniziative rivolte al territorio con il contributo della Regione Piemonte.

Tra queste, è in programma a Gaglianico, il 15 ottobre 2025, un incontro informativo dedicato al tema della sicurezza stradale. L’appuntamento si terrà dalle 14:00 alle 17:30 presso l’Auditorium del Comune, in via XX Settembre 10.

L’iniziativa è rivolta in particolare agli over 65 e vede la partecipazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Motorizzazione Civile di Biella, della Polizia Locale del Comune di Gaglianico e del Servizio per le Dipendenze (SerD) dell’ASL di Biella.

L’incontro rientra nelle attività di sensibilizzazione e informazione del progetto Mobilità, promosso dal Consorzio I.R.I.S. in collaborazione con numerose realtà del territorio, tra cui Azienda Sanitaria Locale di Biella, Cooperativa Sociale Maria Cecilia, Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, Anteo Impresa Sociale, Formazione e Lavoro EP, EnAIP Piemonte, Anzitutto, e altre organizzazioni del terzo settore.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito, o contattare il numero verde 800 184 723.