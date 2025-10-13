Fulgor Valdengo Chiavazzese, Giancarlo Maffei lascia la guida dell’Under 15

È un fine settimana non senza strascichi quello dell’11-12 ottobre. Il tecnico Giancarlo Maffei ha rassegnato le dimissioni, con effetto immediato, per motivi lavorativi. Le stesse motivazioni riguardano il preparatore atletico Nicolò Maffei. Queste le parole del direttore generale Vilmo Rosso di fronte al cambiamento: «A nome della società ringrazio mister Giancarlo Maffei e il preparatore ateltico Nicolò Maffei per la collaborazione svolta fino ad oggi. Abbiamo accolto la decisione presa da entrambi e modificato l’assetto dei nostri allenatori per il Settore Giovanile agonistico».

Il cambiamento riguarda da vicino la Juniores, fino ad oggi guidata da Jorge Gomar Fernandez. Sarà proprio il tecnico originario di Valencia a far cambiare passo all’Under 15. A scegliere il movimento all’interno dello scacchiere blucremisi, con il dg Rosso, è il direttore sportivo Amedeo Acquadro: «Mister Gomar è il profilo giusto per prendere per mano i ragazzi e rendere ulteriormente compatto l’ambiente. Sappiamo che serve una scossa a livello di risultati. Il suo compito sarà quello di ripartire proseguendo nell’ottimo lavoro svolto nella scorsa stagione da mister Maffei, che ringrazio per il lavoro portato avanti fin qui».

Un’ulteriore modifica in panchina riguarda, inevitabilmente, la Juniores. A coprire lo spazio lasciato da Gomar è Bruno Barone, il cui inizio di stagione è stato a fianco di Valerio Virga in prima squadra.

Albertini in prima squadra, c’è Paolo Cariola in Unser 16

È stata una settimana di cambiamenti dettata anche dalla scelta di affidare a Giuseppe Albertini la guida della prima squadra. Se la novità più impattante ha riguardato l’addio di Giancarlo Maffei, non è da dimenticare l’approdo sulla panchina dell’Under 16 di Paolo Cariola. L’esordio è già avvenuto ed è stato vincente sabato 11 ottobre, grazie alla vittoria per 1-0 contro l’Accademia Casale.