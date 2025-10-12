Sport e solidarietà, oltre 200 persone alla Corsa della Lana FOTO e VIDEO

Grande entusiasmo a Biella per la prima edizione della Corsa della Lana, andata in scena nella mattinata di oggi, 12 ottobre, alla presenza di runners, famiglie e istituzioni cittadine. Oltre 200 persone sono partite dalla Fons Vitae di Biella per un evento che coniuga sport, solidarietà e tradizione territoriale. Inoltre, la manifestazione rientra nel circuito delle gare solidali: l’intero ricavato, infatti, è stato consegnato all’associazione Ti Aiuto IO, a sostegno delle sue attività benefiche.

A organizzare l’MSP Biella (Movimento Sportivo Popolare), in collaborazione con i TAPA RUN Biella di Mario De Nile e il supporto di diverse aziende locali. Il percorso, interamente cittadino, ha abbracciato le vie di Biella su una distanza di 2 chilometri e mezzo, dove i più allenati hanno potuto raddoppiare fino a 5 chilometri.

Per l'occasione, ogni partecipante ha ricevuto anche una borsa in lana Merinos con tanto di cordino del numero di gara, interamente in lana, così da richiamare il tema che dà il nome alla gara.