Da Biella a Coggiola: tre modi diversi di vivere la passione delle due ruote con il Vespa Club FOTO

Il Vespa Club Biella ha vissuto una domenica intensa e significativa, partecipando a tre eventi distinti sul territorio, due dei quali a scopo benefico.

A Biella, il Club ha aderito con entusiasmo all’iniziativa “In Moto Senza Vista”, promossa da AIM Biella, che ha visto motociclisti e cittadini condividere la strada con persone non vedenti, abbattendo simbolicamente le barriere dell’inclusione. Un momento toccante, dove la passione per le due ruote ha incontrato il valore della solidarietà.

In contemporanea, a Moncrivello, il Vespa Club Biella ha preso parte al “Bau & Motor Festival”, evento dedicato agli amanti dei motori e degli animali, con spettacoli, gastronomia e attività per grandi e piccoli. Anche qui, l’obiettivo era sostenere cause benefiche legate al benessere animale. Infine, a Coggiola, il Club è stato presente con il proprio stand al “Mercatino della Paletta e… dintorni”, appuntamento enogastronomico e artigianale che ha animato le vie del paese. I soci hanno accolto curiosi e appassionati, offrendo la possibilità di tesserarsi o semplicemente scambiare due chiacchiere in spirito di amicizia e condivisione.

Tre eventi, tre modi diversi di vivere la Vespa: con cuore, con passione e con presenza attiva sul territorio.