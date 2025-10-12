Valdengo, i coscritti del 1965 festeggiano a Valdengo: “Un omaggio alla vita”

Serata di allegria e ricordi per la leva del 1965, che si è ritrovata al Jimmy’s per celebrare insieme un traguardo speciale. L’incontro, caratterizzato da un clima di gioia e spensieratezza, ha visto balli, brindisi e una tradizionale bignolata finale.

La festa ha anche avuto un risvolto solidale: durante la serata è stata organizzata una raccolta fondi a favore del Fondo Edo Tempia, realtà da sempre impegnata nella ricerca e nel sostegno alle persone colpite da malattie oncologiche.

Un appuntamento riuscito, dunque, che ha saputo unire amicizia, divertimento e generosità. “Un omaggio alla vita!” hanno commentato i partecipanti a conclusione della serata.