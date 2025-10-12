Occhieppo superiore, fotografia e viaggio: Carrer e Berto raccontano i popoli a Villa Mossa - Foto di repertorio

Prosegue il Mese della Fotografia organizzato dal Fotogruppo Riflessi, che venerdì 17 ottobre alle ore 21, presso il Salone delle Carrozze di Villa Mossa a Occhieppo Superiore, ospiterà due protagonisti d’eccezione: Adriano Carrer e Claudio Berto, del Foto Club La Tola di Chivasso.

Due fotografi viaggiatori, due sguardi differenti ma uniti da un’unica, profonda passione: raccontare il mondo attraverso le immagini. Le loro opere, frutto di anni di esplorazioni in paesi asiatici e africani, sono testimonianze vive di culture, tradizioni e popoli che spesso restano ai margini della conoscenza comune.

Con stili diversi ma complementari, Carrer e Berto porteranno il pubblico in un viaggio visivo che va oltre la semplice rappresentazione estetica, per farsi narrazione, riflessione e memoria. Le loro fotografie catturano volti e luoghi che rischiano di scomparire, fissando nel tempo identità collettive che resistono al cambiamento e alla modernità impetuosa.

La serata sarà un’occasione per riflettere su come il mondo possa viaggiare a velocità diverse secondo le latitudini, e su come i popoli che spesso definiamo “selvaggi” custodiscano invece una straordinaria ricchezza di usi, costumi e valori. Un incontro tra arte e antropologia visiva, capace di affascinare e far pensare.

Il Fotogruppo Riflessi invita tutti gli appassionati di fotografia, viaggi e cultura a partecipare a questa terza serata del mese, dove la lente dell’obiettivo diventa strumento di conoscenza e ponte tra mondi lontani.