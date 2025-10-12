Cultura & Gusto al MeBo: una serata accademica tra storia, letteratura e vino con UPB Educa FOTO

Nei giorni scorsi, gli spazi del MeBo hanno ospitato una speciale serata accademica promossa da UPB educa – Università Popolare di Biella, dedicata alla cultura enologica e al legame tra vino, letteratura e territorio.

Protagonisti dell’incontro Ermanno Mino, docente sommelier dell’UPB, e Marco Giacometti, colonnello dei Carabinieri, che hanno guidato il pubblico in un viaggio tra storia, cultura e gusto, offrendo riflessioni e racconti capaci di intrecciare la tradizione vitivinicola con la dimensione letteraria.

La serata è stata arricchita dall’intervento di Cinzia Rossetti, docente di teatro, che ha dato voce a una selezione di poesie dedicate al vino, aggiungendo un tocco di lirismo e sensibilità artistica. Presente anche il Prefetto di Biella, Elena Scalfaro.

Al termine degli interventi, i partecipanti hanno condiviso un brindisi con “L’Orbello” Coste della Sesia, accompagnato da un assaggio di formaggi Botalla, per un connubio perfetto tra cultura e sapori del territorio.

Il presidente dell’UPB, Paolo Monfermoso, ha espresso parole di riconoscenza per il successo dell’evento: «Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa bellissima serata: quasi 100 persone. Un grazie particolare al MeBo, nelle persone di Andrea Bonino e Franco Thedy, che come famiglie e imprenditori hanno creato un luogo per tutti i biellesi che amano coltivare le loro passioni e curiosità. Grazie alla loro disponibilità è stato possibile realizzare tutto questo. Come presidente dell’UPB desidero rimarcare il grande contributo e la professionalità che hanno dato i relatori Marco Giacometti, Ermanno Mino e Cinzia Rossetti per la fattiva realizzazione di questa bellissima serata».