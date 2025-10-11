Occhieppo Inferiore, “Appunti di Viaggio 2025”: riuscita la seconda serata a Villa Mossa

Si è chiusa con una buona partecipazione la seconda serata di Appunti di Viaggio 2025, il ciclo di quattro incontri organizzato dal Fotogruppo Riflessi a Villa Mossa.

Ospite della serata è stato Luigi Alloni, che ha presentato una ampia selezione dei propri video e lavori fotografici di taglio tematico, con particolare attenzione a paesaggi e natura, includendo anche scatti “più leggeri”. Durante la serata ha accantonato la sua abituale “ossessione/passione” per architetture e dettagli geometrici, presentando una selezione pensata “per il gusto e il piacere della fotografia”, con sottofondo musicale.. All’appuntamento hanno preso parte anche diversi soci di Fotoart Cossato.

Appunti di Viaggio 2025 è in calendario dal 3 al 24 ottobre 2025 a Villa Mossa (Occhieppo Superiore).