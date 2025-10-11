Mongrando: la Residenza Ines e Piera Capellaro celebra dieci anni FOTO e VIDEO

Si è tenuta oggi la cerimonia per il decimo anniversario dalla posa della prima pietra della Residenza Ines e Piera Capellaro di Mongrando. L’evento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Cerino Zegna e la Parrocchia di Santa Maria Assunta, ha posto l'accento sulla Giornata Mondiale della Malattia di Alzheimer, sottolineando il forte legame della struttura con il territorio e con l’assistenza alle persone affette da demenza.

Il programma della giornata è iniziato alle ore 16.00 presso il Giardino Ritrovato, con un momento di preghiera e benedizione. Successivamente, i partecipanti si sono spostati al Polivalente di Mongrando, dove si sono svolti i saluti istituzionali e gli interventi del dottor Michele Maffeo e della dottoressa Sara Pretti, rispettivamente medico e psicologa della residenza. Nel corso dell’incontro, i terapisti occupazionali hanno presentato le attività non farmacologiche che rappresentano una parte fondamentale del lavoro quotidiano della struttura nella cura e nel sostegno alle persone con Alzheimer.

L’evento si è concluso tra le 18.00 e le 18.30 con un aperitivo conviviale, occasione per condividere momenti di socialità e riflessione sul percorso compiuto in questi dieci anni.

Di seguito l'intervista a Paola Garbella, Direttore Generale della Fondazione Cerino Zegna Impresa Sociale: