Pallavolo: SPB, ripartono i campionati, serie C a Caluso

Dopo l’antipasto della Coppa Piemonte, ripartono ufficialmente i campionati regionali per le formazioni della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. In Serie C, la Ilario Ormezzano Sai SPB ritrova all’esordio il Volley Montanaro : stesso avversario e stessa location – il Palasport di Caluso , fischio d’inizio alle 20 – dell’ultimo turno di Coppa.

Il commento di coach Giovanni BONACCORSO: «L’esordio in campionato ha sempre dei risvolti psicologici importanti: si è in balia di entusiasmo, ansia da prestazione, buoni propositi e insicurezze per qualche schema non ancora collaudato a pieno. Bisogna essere forti mentalmente e coscienti che non tutto sarà perfetto, che occorrerà accettare e saper convivere con i propri limiti di inizio stagione. Emozioni che è impossibile evitare, ma che bisogna gestire. Ritengo che finora i ragazzi abbiano fatto un buon lavoro. Il verbo adesso è “aggiungere”: aggiungere, aggiungere e ancora aggiungere qualità in ogni allenamento. Montanaro è una squadra solida e rodata, atleti che giocano insieme da anni: sono certo che partiranno bene. Al netto di questo siamo coscienti del nostro valore e cercheremo di bissare il 3-0 di Coppa Piemonte».

Aggiunge lo schiacciatore Filippo AGOSTINI: «Le partite di Coppa sono state molto utili per oliare i nuovi meccanismi di squadra. I risultati sono stati positivi: abbiamo dimostrato un’ottima intesa, con la voglia di far vedere il nostro valore. In palestra lavoriamo molto, sia a livello fisico che tecnico: l’obiettivo è arrivare alla prima di campionato in uno stato di forma ottimale. Giochiamo in trasferta contro un’avversaria che abbiamo già incrociato in Coppa, serviranno nuovamente concentrazione e attenzione al massimo. Esordire lontano da casa non è mai semplice, la partita sarà difficile e l’avversario agguerrito. Siamo tuttavia carichi e non vediamo l’ora di scendere in campo».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLU

Serie C

Sabato 11/10, ore 20. Palasport di Caluso (TO)

Conad Volley Montanaro – Ilario Ormezzano Sai SPB

Serie D

Sabato 11/10, ore 21. Complesso sportivo “F. Parri” di Torino

Cast Lasalliano Volley Torino – M-AppHotel SPB