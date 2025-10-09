Tre giorni, mille sapori: Biella accoglie “Regioni d’Europa” ai Giardini Zumaglini

I Giardini Zumaglini si trasformano in una piccola piazza d’Europa per tre giorni di festa dedicati al gusto, ai profumi e ai colori del vecchio continente. Torna anche quest’anno “Regioni d’Europa”, il grande mercato internazionale che fa tappa in oltre venti città italiane portando con sé il meglio dell’artigianato e della gastronomia europea.

Passeggiando tra gli stand, sarà possibile compiere un vero e proprio viaggio sensoriale: dai formaggi francesi ai dolci ungheresi, dai salumi spagnoli alle birre tedesche, fino ai profumi intensi dello street food mediterraneo. Non mancheranno poi le specialità italiane, con prodotti tipici regionali e piatti della tradizione reinterpretati in chiave moderna.

Accanto alle proposte gastronomiche, spazio anche all’artigianato europeo: ceramiche, oggetti in legno, gioielli, tessuti e accessori che raccontano la creatività e le tradizioni di ogni Paese rappresentato.

L’iniziativa, che ogni anno richiama migliaia di visitatori, fa tappa a Biella come parte del suo tour nazionale di 27 città italiane.

L’ingresso è libero e gli stand resteranno aperti da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, dal mattino fino a tarda sera.

Un appuntamento perfetto per chi ama scoprire sapori nuovi, fare un giro tra bancarelle colorate o semplicemente vivere un weekend diverso, immerso in un’atmosfera internazionale nel cuore della città.