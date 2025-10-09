 / CRONACA

CRONACA | 09 ottobre 2025, 19:38

SP 402, abbattuti altri cartelli FOTO

Lungo la Strada Provinciale 402, dopo l’incrocio con la SP 338 in direzione Ponderano, sono stati abbattuti nuovi cartelli stradali. La segnalazione è avvenuta da parte di alcuni cittadini che hanno notato la segnaletica orizzontale a terra.
Un episodio analogo era stato segnalato lo scorso maggio tra Biella e Mongrando, e un altro ancora a settembre sulla strada statale 758, nel territorio di Mongrando, sempre tra Biella e Ponderano.

Al momento non è ancora chiaro se tutti questi episodi siano riconducibili alla stessa mano.

s.zo.

