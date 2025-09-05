Mongrando, cartelli abbattuti sulla ss 758: nuove segnalazioni

Dopo un primo e documentato caso di cartelli abbattuti fra Biella e Mongrando, emerge nuovamente un episodio affine. Era la notte fra il 13 e il 14 maggio quando un trattore, avvistato da un automobilista, avrebbe divelto di proposito i segnali presenti sulla via del Maghettone fra Mongrando e Biella. negli ultimi giorni l'episodio sembra ripetersi e nonostante non ci siano ancora prove concrete, il risultato rimane invariato.

Alcuni cittadini hanno denunciato l’abbattimento di ulteriori cartelli stradali sulla strada statale 758, nel territorio di Mongrando, Biella e Ponderano. Al momento non è chiaro se si tratti della stessa mano responsabile del primo episodio o se siano avvenuti in circostanze diverse, ma la vicinanza geografica solleva più di un interrogativo.

A maggio il mezzo avrebbe divelto in sequenza almeno una decina di segnali lungo il tratto interessato. La testimonianza diretta di un avvistatore aveva rafforzato l’ipotesi dell’azione mirata, lasciando aperti dubbi sulle motivazioni e alimentando le ipotesi di un gesto legato al malcontento locale. Oggi, le nuove segnalazioni riaccendono l’attenzione sulla questione sicurezza.