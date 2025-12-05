Bocce, gare ed emozioni a Buronzo: ecco chi si è aggiudicato la finale

La quadretta della Jolly Club Buronzo ha regalato al presidente della società Vilmer Bullano la vittoria, nel bocciodromo di Buronzo, nel torneo serale che si è concluso giovedì sera.
Primo posto dunque per la Jolly Club con Ivo Mazzon, Alain Moda, Andreino Moda, Sergio Quaglia. Ha perso la finale il Piatto Sport con Roberto Bracco, Piero Lacognata, Carlo Dellagaren, Gianfranco Graziano.
Sul podio, al terzo posto, la Valle Mosso Mossese di capitan Comuzio e la Jolly Club di Garosi. Ha arbitrato Amedeo Monteferrario.