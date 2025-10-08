Salussola Volley 3-2 contro Vigliano : successo combattuto, l'intervista pre-partita FOTO e VIDEO

Ieri sera, martedì 7 ottobre alle ore 20:00, si è tenuto un importante allenamento congiunto pre-campionato tra il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley e il Vigliano Volley, presso la palestra comunale di Salussola. La serata si è conclusa con una combattuta vittoria per 3 set a 2 a favore della nostra squadra, al termine di un match intenso e ricco di spunti tecnici.

Di seguito i commenti pre-partita:

Dopo essere passati in svantaggio per 1-2, i nostri ragazzi hanno saputo reagire con determinazione, guidati dall’energia e dalla leadership del capitano Mattia Gaio e del vice capitano Carlo Oberti, veri trascinatori in campo. La rimonta, frutto di carattere e gioco di squadra, ha portato a un meritato successo nel quinto set.

MVP dell’incontro è stato Andrea Grolla, autore di una prestazione solida e continua in entrambe le fasi di gioco. Ottime le prove anche di Luca Gianlombardo e Fabrizio Tranchita, tra i protagonisti della serata. Da segnalare inoltre l’eccellente debutto del nuovo acquisto Mattia Soncin, che ha subito mostrato grande personalità e che si è integrato bene nei meccanismi della squadra.

Questo test rappresenta un passo significativo nella preparazione in vista dell’inizio del campionato, confermando la crescita del gruppo e la volontà di affrontare la nuova stagione con ambizione e spirito di squadra.

Di seguito l'intervista al coach, Massimo Fabbro: