Non c'è pace sulle strade del Biellese: sinistri a Cossato, Andorno e Vigliano (foto di repertorio)

Non c'è pace sulle strade del Biellese. Nella giornata di ieri, 7 ottobre, si sono verificati altri sinistri stradali: a Vigliano, nella tarda mattinata, un uomo di 59 anni è stato travolto da un mezzo guidato da una donna di 74 anni.

In breve tempo, il pedone è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

A Cossato e Andorno Micca, invece, due incidenti con un paio di veicoli coinvolti. In questi casi, solo danni materiali e nessun ferito. Presenti i militari dell'Arma e gli agenti della Polizia Locale.