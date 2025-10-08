Lutto a Biella per la morte di Renzo Rocchi, aveva 68 anni

Lutto a Biella per la morte di Renzo Rocchi, mancato improvvisamente all'affetto dei suoi cari. Aveva 68 anni.

Stimato e apprezzato per le sue qualità umane, era molto conosciuto in tutto il territorio. Dapprima per l'edicola che ha gestito in piazza Martiri con i genitori, poi per la successiva professione di agente immobiliare.

I funerali, affidati alle Onoranze Funebri Destefanis, avranno luogo in Duomo, a Biella, alle 10 di venerdì 10 ottobre. Sempre in cattedrale sarà recitato il Santo Rosario alle 17.30 di domani.