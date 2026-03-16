Camera di Commercio, eletta la nuova giunta

Lunedì 16 marzo si è riunito il nuovo consiglio della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte insediatosi lo scorso 27 febbraio, con all'ordine del giorno l'elezione della Giunta, organo esecutivo dell'Ente.

La squadra che affiancherà il neo presidente Angelo Santarella alla guida della Camera di Commercio è formata da nove componenti, espressioni di tutte le aree provinciali che compongono il territorio: Paolo Carrà è il rappresentante scelto per il settore Agricoltura; Elena Bona, Alessandro Ciccioni e Carlo Robiglio per l’Industria; Michele Giovanardi e Amleto Impaloni per l’Artigianato; Giacomo Ferraris per il Commercio; Massimo Sartoretti per il Turismo, Simone Capra per i Servizi alle Imprese.

Dopo l’elezione dei componenti di Giunta, il Consiglio darà a breve avvio ai lavori per la stesura del Piano strategico di attività pluriennale della Camera di Commercio.

“La nuova squadra di governo nasce con l’obiettivo di tradurre le sfide di oggi in traiettorie di crescita sostenibile per l’intero tessuto imprenditoriale - commenta il presidente Angelo Santarella - La nostra priorità sarà tracciare una rotta chiara e pragmatica per affiancare le imprese in un panorama internazionale caratterizzato da una forte complessità strutturale. Sappiamo che l'incertezza rappresenta il peggior scenario possibile per chi fa impresa: per questo non ci limiteremo a gestire il cambiamento, ma lavoreremo per guidarlo attivamente, intercettando ogni opportunità di sviluppo e concentrando le risorse su interventi di ampio respiro, capaci di generare un impatto significativo per il territorio”.

“Affrontiamo questo mandato con una coesione d'intenti che coinvolge l'intero organo esecutivo e con la determinazione necessaria per tradurre i progetti in risultati tangibili - aggiunge Santarella - L'impegno della Giunta e della Camera di Commercio sarà quello di agire come un partner solido e proattivo per gli imprenditori e le imprenditrici di tutti i settori economici e di tutti territori che compongono il quadrante”.