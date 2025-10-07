Pallavolo, SPB Monteleone Trasporti: una domenica pienamente autunnale FOTO

Terza giornata di Coppa Piemonte per le formazioni di Serie C e D della Scuola Pallavolo Biellese – Monteleone Trasporti.

Doppio turno perfetto per i ragazzi di coach Giovanni Bonaccorso: primi due set stagionali vinti anche dal giovanissimo gruppo di Simone Marangio, davanti al pubblico di casa.

Piccola soddisfazione anche per la Under 15, che festeggia il primo trofeo stagionale in un memorial molto speciale.

SERIE C

Coppa Piemonte Serie C – 3ª giornata

Palasport di Caluso (TO)

Volley Montanaro – SPB Ilario Ormezzano Sai 0-3

(21-25 / 21-25 / 20-25)

SPB: Berteletti 16, Vicario 6, Kuhla, Maretti 2, Graziano 4, Agostini 14, Broglio, Sensi 13, Stragiotti 2, Carlotto (L), Murdaca (L), Castrovilli (L).

SPB Ilario Ormezzano – Polisport Chieri [D] 3-0

(25-20 / 25-18 / 25-16)

SPB: Berteletti, Vicario 2, Kuhla, Maretti 1, Graziano 4, Agostini 14, Broglio 8, Sensi 16, Stragiotti 4, Carlotto (L), Murdaca (L), Castrovilli (L).

Il commento di coach Giovanni Bonaccorso:

«La terza e ultima giornata della prima fase di Coppa ci ha visti impegnati a Caluso contro Montanaro e la formazione più giovane di Chieri. Due vittorie piene in entrambi i casi, con l’esordio del nostro libero Marco Carlotto.

Per quelli di Despaigne e Antonov ci sarà invece ancora da attendere.

La presenza del nuovo giocatore ha avuto un peso umano e tecnico, perché ha dato la possibilità a Sensi di concentrarsi soprattutto sull’attacco (con un 45% di efficienza).

Il doppio palleggiatore è la scelta più produttiva al momento: in questo modo Berteletti può essere incisivo sia in attacco (38%) che in ricezione.

Utile anche Stragiotti, che ha la qualità di farsi trovare sempre pronto: i suoi muri hanno scavato solchi importanti a nostro favore.

Ora testa all’esordio in campionato, ancora a Caluso contro il Volley Montanaro: siamo coscienti che psicologicamente sarà tutt’altra partita, ma anche consapevoli che abbiamo tutti i mezzi per ben figurare e iniziare la stagione con il piglio giusto.»

SERIE D

Coppa Piemonte Serie D – 3ª giornata

PalaPajetta di Biella

M-AppHotel SPB – Multimed Volley Vercelli 1-2

(14-25 / 21-25 / 25-22)

SPB: Rolando 14, Benanchietti 4, Petrache 7, Ressia 10, Shapkin 9, Pietropoli 1.

Ots Assembly Chisola Volley – M-AppHotel SPB 2-1

(25-23 / 21-25 / 25-20)

SPB: Caligaris 2, Shapkin 2, Ressia 16, Petrache 5, Benanchietti 3, Rolando 13.

Il commento di coach Simone Marangio:

«Positivo aver vinto i primi due set della stagione, con discrete prestazioni.

Una menzione particolare per Alex Shapkin, ragazzo del 2010 che ha cominciato a giocare da poco: è molto grezzo e inesperto, ma è riuscito a cavarsela egregiamente, sostituendo compagni assenti per motivi di salute e difendendo alla grande la maglia.

C’è stata attenzione e buona gestione tecnica. Per il resto è impossibile lamentarsi, dato che tutti lavorano sempre al meglio delle proprie possibilità.

Unica pecca: di solito iniziamo le gare in maniera attenta e pulita tecnicamente, mentre questa volta il primo set con Vercelli si poteva gestire un pochino meglio.

Cerchiamo di capire le motivazioni, ma non è nulla che comprometta il nostro percorso.»

UNDER 15

L’Under 15 biellese – targata AM Impianti e allenata da coach Toni Remollino – si è classificata prima al Trofeo Memorial “Edo #16persempre”, organizzato dal Volley Vercelli nel ricordo del giovane pallavolista Edoardo Fiore, scomparso a soli 17 anni lo scorso gennaio.

Volley Novara – AM Impianti SPB 0-2

(20-25 / 17-25)

AM Impianti SPB – Volley Vercelli Blu 2-0

(25-13 / 25-19)

[Finale] AM Impianti SPB – Volley Vercelli Bianca 2-1

(25-17 / 25-15 / 29-31 / 25-17)

Scuola Pallavolo Biellese ASD

Via Bertodano 11 – 13900 Biella (Italy)