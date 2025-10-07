Autoarticolato capovolto nel Vercellese, autista in ospedale

Nel tardo pomeriggio di ieri, 6 ottobre, intorno alle 18, i Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli e dal distaccamento volontario di Trino sono giunte sulla SP31bis, nel comune di Trino, per un incidente stradale autonomo dove un autoarticolato ha terminato il suo percorso capovolto su un fianco impegnando tutta la sede stradale.

L'intervento delle squadre è valso alla messa in sicurezza del mezzo pesante assieme all'area interessata ed all'assistenza mentre veniva raddrizzato dagli operatori del soccorso stradale. L'autista del camion è stato trasportato in ospedale dai sanitari per gli accertamenti del caso. Presenti anche i Carabinieri di Trino e Ronsecco con la Polizia Locale e gli agenti della Polizia Provinciale.