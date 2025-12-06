 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest

Dal Nord/Ovest: Auto si ribalta sulla Torino-Aosta: traffico rallentato verso il Piemonte

Due persone ferite sono stati trasportate all'ospedale eporediese

Auto si ribalta sulla A5, rallentamenti al traffico. Disagi per gli automobilisti che questo pomeriggio si sono trovati a transitare sulla Torino-Aosta: il conducente di un veicolo, che procedeva in direzione del capoluogo piemontese, ha perso il controllo tra Quincinetto ed Ivrea.

Il mezzo si è ribaltato, finendo fuori strada: due persone a bordo hanno riportato ferite lievi e sono state trasportate all'ospedale eporediese in codice giallo. Sul posto la Polizia Stradale, i vigili del fuoco ed i sanitari del 118.

red.Torino, s.zo.

