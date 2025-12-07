Travolti da una mini-valanga a Prali, tratti in salvo due escursionisti

Si è concluso ieri sera un complicato intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte nel comune di Prali.

Intorno alle 16 una coppia di alpinisti ha chiamato il 112, dicendo di essere stati travolti placca nevosa staccatasi mentre percorrevano il canale nord della Gran Guglia con piccozza e ramponi. Non erano stati sepolti, ma presentavano diversi traumi provocati dal trascinamento verso valle per oltre un centinaio di metri. La Centrale Operativa del 118 ha immediatamente allertato l'elisoccorso che è decollato con l'Unità Cinofila a bordo, poiché l'incidente era stato causato da un mini-valanga.

Sul posto era presente molto vento, che non ha consentito all'elicottero di avvicinarsi al luogo dell'incidente, ma ha costretto il pilota a sbarcare tecnico e cinofila del Soccorso Alpino circa 300 metri più a valle dei malcapitati.

In un secondo momento è stata portata un'ulteriore squadra di 3 tecnici: il gruppo si è poi diretto verso la coppia ferita. Intorno alle 18.30 sono stati raggiunti i malcapitati che si presentavano con una sospetta frattura a una gamba e un politrauma, quello più grave, e svariate contusioni e un principio di ipotermia, l'altro.

Nel frattempo l'elicottero era rientrato in base per effettuare la riconfigurazione in modalità di volo notturno ed è ben presto ridecollato trasportando altre due squadre di tecnici del Soccorso Alpino civile con un medico e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza a Pian Littorio, alla base del canale dell'incidente.

Finalmente, intorno alle 20, una tregua del vento ha consentito il recupero al verricello dell'infortunato più grave che è stato condotto in ospedale dove è stato ricoverato in codice giallo. Intorno alle 21.30 è stato possibile recuperare il secondo infortunato che era stato trasportato dai soccorritori fino a Pian Littorio dove l'elicottero ha potuto operare con maggiore facilità. Anche lui è stato ospedalizzato in condizioni di ipotermia.