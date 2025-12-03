Dal Nord Ovest - Incidente mortale nei boschi, morto un uomo di 73 anni

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì 1° dicembre nei boschi di Soriso, dove un uomo di 73 anni ha perso la vita mentre era impegnato in lavori di taglio legna.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo è stato schiacciato dal tronco della pianta che stava tagliando. Nonostante fosse riuscito a chiedere aiuto telefonando a un amico e collega, all’arrivo dei soccorsi per lui non c’era ormai più nulla da fare.

Il corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco, presenti sul posto insieme ai Carabinieri e al personale dello Spresal dell’Asl di Novara, che si occupano degli accertamenti sull’accaduto.