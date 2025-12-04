Camionista colto da malore sulla SS142, non ce l'ha fatta

Aggiornamento delle 15

C'è un tragico aggiornamento sulla chiusura della statale 142 “Biellese” avvenuta questa mattina all’altezza di Romagnano Sesia: alla guida del camion che era fermo sulla carreggiata c'era un uomo che colpito da un malore non è sopravvissuto.

L’uomo si era sentito male mentre percorreva via dei Martiri, tra Romagnano e Piano Rosa. Nonostante il malessere improvviso, era riuscito ad arrestare la corsa del mezzo pesante sulla carreggiata, bloccando la strada ma evitando fortunatamente il coinvolgimento di altri veicoli. A lanciare l’allarme erano stati alcuni automobilisti che si erano trovati davanti il camion fermo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale Anas e il 118, che ha tentato di rianimare il conducente.

Ora la statale è stata riaperta al traffico.

I fatti

A causa di un mezzo pesante fermo in carreggiata, la strada statale 142 “Biellese” è provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza di Romagnano Sesia, in provincia di Novara.

La circolazione è deviata sulla rete limitrofa con indicazioni in loco.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per riaprire al traffico la statale nel più breve tempo possibile.