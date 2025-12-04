 / Cronaca dal Nord Ovest

Camionista colto da malore sulla SS142, non ce l'ha fatta

L’uomo si era sentito male mentre percorreva via dei Martiri, tra Romagnano e Piano Rosa

Camion fermo in carreggiata sulla ss 142 "Biellese", l'uomo alla guida colto da malore

Aggiornamento delle 15

C'è un tragico aggiornamento sulla chiusura della statale 142 “Biellese” avvenuta questa mattina all’altezza di Romagnano Sesia: alla guida del camion che era fermo sulla carreggiata  c'era un uomo che colpito da un malore non è sopravvissuto.

L’uomo si era sentito male mentre percorreva via dei Martiri, tra Romagnano e Piano Rosa. Nonostante il malessere improvviso, era riuscito ad arrestare la corsa del mezzo pesante sulla carreggiata, bloccando la strada ma evitando fortunatamente il coinvolgimento di altri veicoli. A lanciare l’allarme erano stati alcuni automobilisti che si erano trovati davanti il camion fermo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale Anas e il 118, che ha tentato di rianimare il conducente. 

Ora la statale è stata riaperta al traffico.

I fatti

A causa di un mezzo pesante fermo in carreggiata, la strada statale 142 “Biellese” è provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza di Romagnano Sesia, in provincia di Novara.

La circolazione è deviata sulla rete limitrofa con indicazioni in loco.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per riaprire al traffico la statale nel più breve tempo possibile.

Camion fermo in carreggiata, chiusa la ss 142 "Biellese" all'altezza di Romagnano

