Dal Nord Ovest - Cane disperso all’Alpe Pala, salvato dai Vigili del Fuoco

Una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola è intervenuta questa mattina, alle prime luci dell'alba, per soccorrere un cane di piccola taglia in difficoltà nella zona dell'Alpe Pala, nel comune di Miazzina.

L'animale, che si era allontanato durante il pomeriggio di domenica 30 novembre, è stato individuato sopra una cengia nei boschi della Val Ganna. I Vigili del Fuoco lo hanno raggiunto calandosi dall'alto e una volta messo in sicurezza lo hanno trasportato in spalla fino a valle, per riconsegnarlo in buone condizioni al proprietario.