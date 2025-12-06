 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 06 dicembre 2025, 09:20

Dal Nord/Ovest: Scoppia un incendio in una stanza di hotel a Sestriere: evacuato il Principe di Piemonte

Risveglio amaro per chi aveva prenotato una camera per il lungo ponte dell'Immacolata

Scoppia un incendio in una stanza di hotel a Sestriere: evacuato il Principe di Piemonte

Scoppia un incendio in una stanza di hotel a Sestriere: evacuato il Principe di Piemonte

Scoppia un incendio in una stanza dell'hotel Principe di Piemonte a Sestriere: albergo evacuato. Risveglio amaro per i turisti che avevano prenotato una camera per il lungo ponte dell'Immacolata, nella struttura in via Sauze di Cesana 3, vicino alle piste da sci. 

Questa notte i pompieri di Torino sono intervenuti all'interno del complesso, dove è divampato un incendio in una stanza agli ultimi piani dell’edificio. Sul posto hanno operato ben dieci squadre, con oltre 29 vigili impegnati a domare le fiamme e prestare soccorso agli ospiti.

Nessun ferito

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l'hotel è attualmente evacuato.

Scoppia un incendio in una stanza di hotel a Sestriere: evacuato il Principe di Piemonte

Scoppia un incendio in una stanza di hotel a Sestriere: evacuato il Principe di Piemonte

red. torino, s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore