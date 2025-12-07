Scontro fatale sulla Torino-Aosta: muore neonata di pochi mesi

Tragedia ieri sera sulla Torino-Aosta, dove una neonata è deceduta in uno scontro tra vetture. Intorno alle 20 i sanitari del 118 sono intervenuti sull'A5 all'altezza di Volpiano, per un incidente stradale che ha visto coinvolte più auto in direzione del capoluogo montano.

Una bambina di pochi mesi è deceduta. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo e travolta da un altro veicolo. La Polizia Stradale sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'equipe sanitaria ha soccorso anche la madre della neonata, rimasta ferita nel sinistro: la donna è stata portata in ospedale visibilmente sotto shock.

Probabilmente la Procura aprirà un fascicolo per fare luce su quanto accaduto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco dei distaccamenti Torino Centrale, Volpiano e Chivasso e gli ausiliari Itp.