Influencer Siu: sopralluogo nella villetta fino a tarda notte FOTO e VIDEO

Aggiornamento delle 23,15

In questo momento è ancora in corso il sopralluogo, il quarto dal giorno dell'accaduto, nella villetta al civico 15 in Strada Regione Croce a Chiavazza dove Siu, l'influencer biellese, è stata trovata ferita.

E' iniziato alle 18,37, quando all'interno dell'abitazione sono entrati la Polizia Scientifica, i consulenti di parte tra cui l'ex comandante dei Ris Luciano Garofalo e gli avvocati. Più tardi ha fatto il suo ingresso anche il procuratore Teresa Angela Camelio, che intorno alle 21 ha però lasciato il luogo dell'accaduto. Tutte le operazioni si sono concentrate in particolare al secondo piano.

E' intanto ancora in carcere il marito di Siu, Jonathan, al quale in questi giorni dovrebbe essere consegnato il braccialetto elettronico che una volta indossato gli permetterà di uscire, con l'unico divieto di avvicinarsi alla donna.

I Fatti

Stanno per iniziare i sopralluoghi all'interno dell'abitazione di Siu, la 30enne di Biella, attualmente ricoverata all’ospedale di Novara a seguito di una ferita sul petto.

A Chiavazza, in regione Croce, diversi mezzi della Polizia, assieme agli operatori della Scientifica. Sembra che sia presente anche l'ex comandante dei Ris di Parma, Luciano Garofalo.