Basket Femminile, BFB sugli scudi

Vigilia di campionato anche per le giovanili del Basket Femminile Biellese. Due delle cinque formazioni che saranno ai blocchi di partenza sono state impegnate in tornei che hanno dato importanti riscontri.

L'Under 17 ha partecipato domenica 26 settembre ad un quadrangolare a Lavagna. La prima sfida, contro la fortissima ABC Ponente, data per favorita, ha visto le ragazze di coach Giudici giocarsela alla pari tant'è che la sconfitta 56 a 55 è maturata solo con un canestro nell'ultima azione. Le ragazze hanno poi dominato Lettera 22 Ivrea nella finale per il 3/4 posto con una netta vittoria 78 a 60.

Non c'è stata storia invece domenica scorsa al Torneo di Domodossola dove l'Under 14 non ha avuto rivali e si è aggiudicata il titolo battendo nella prima partita Accademia VCO 66 a 23 e le padrone di casa nella seconda per 82 a 37. La coppa MVP è andata alla giocatrice biellese Sayuri Scaperrotta.

"Sono molto contenta" ha commentato coach Lela Merlo "perché le ragazze hanno giocato di squadra dimostrando l'integrazione delle nuove giocatrici. La preparazione atletica ha dato i suoi frutti perché le ho viste correre tanto. Sappiamo che c'è ancora tanto da lavorare, ma siamo sulla strada giusta."

Gongola anche la dirigenza. "Le nostre giovanili stanno lavorando bene e i primi test ci rendono ottimisti. Under 17, under 15 e under 14 sono quasi tutte ragazze che conosciamo già e che stanno facendo un percorso di crescita notevole. C'è curiosità per le nuove formazioni Under 13 ed Esordienti che hanno iniziato a lavorare bene e si preparano a diventare non solo una squadra, ma un vero gruppo di amiche"