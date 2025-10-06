Biella celebra il centenario dell’Associazione Nazionale Carabinieri e il trentennale del Comando Provinciale

L’Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.) – Sezione di Biella – si prepara a celebrare un doppio anniversario di grande significato: il Centenario della Sezione biellese e il Trentennale dell’Istituzione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella.

Per l’occasione, sabato 11 ottobre 2025 alle ore 10:00, in Piazza Unità d’Italia a Biella, di fronte alla sede della Provincia, si terrà la solenne cerimonia di inaugurazione del Cippo Commemorativo dedicato ai Caduti dell’Arma dei Carabinieri.

Il monumento, fortemente voluto dall’A.N.C. di Biella, sarà dedicato in modo particolare al Maresciallo Capo dei Carabinieri Reali Aldo Fiorina, Medaglia d’Argento al Valor Militare, caduto in Somalia il 29 ottobre 1926. Figura esemplare di coraggio e senso del dovere, il suo nome rappresenta il sacrificio di tutti i Carabinieri che, nel corso della storia, hanno servito il Paese fino all’estremo sacrificio.

«L’iniziativa vuole essere un segno tangibile di gratitudine e rispetto per tutti i Caduti dell’Arma – si legge nella nota ufficiale – e un omaggio al profondo legame che unisce i Carabinieri al territorio biellese.»

Il programma della cerimonia

L’evento sarà coordinato dal Comando Provinciale Carabinieri di Biella e vedrà la partecipazione delle più alte Autorità civili, militari e religiose, oltre ai rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.

- Ore 10:00 – Ritrovo delle Autorità e degli invitati in Piazza Unità d’Italia;

- Schieramento d’onore con la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense e un Picchetto d’Onore dell’Arma dei Carabinieri;

Alzabandiera;

- Scopertura e Benedizione del Cippo Commemorativo;

- Interventi ufficiali delle Autorità e del Presidente della Sezione A.N.C. di Biella.

L’evento sarà anche un momento di memoria collettiva e partecipazione civica, aperto alla cittadinanza e alle scuole, che da sempre trovano nell’Arma un punto di riferimento per i valori di legalità, disciplina e servizio alla comunità.

Trentennale del Comando Provinciale e mostra storica “Nei Secoli Fedele”

A conclusione della cerimonia, i festeggiamenti proseguiranno con la celebrazione del Trentennale del Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella e l’inaugurazione della mostra “Nei Secoli Fedele – I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri”, a cura della Dott.ssa Claudia Ghirardello.

L’esposizione, allestita nel Salone espositivo “Il Cantinone” della Provincia di Biella, offrirà un percorso storico-documentale che racconta oltre due secoli di presenza dei Carabinieri sul territorio: dalle origini dell’Arma nel XIX secolo fino alle missioni e ai servizi contemporanei. Saranno visibili uniformi, fotografie, documenti e cimeli storici, provenienti da archivi e collezioni locali.

La mostra resterà aperta dall’11 ottobre al 9 novembre 2025, con i seguenti orari:

venerdì – domenica, 10:00-13:00 e 14:00-18:00.

Prevista un’apertura straordinaria martedì 4 novembre, dalle 9:00 alle 23:00, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

L’Associazione Nazionale Carabinieri di Biella e il Comando Provinciale invitano tutti i cittadini, le scuole e le famiglie a partecipare per rendere omaggio ai Caduti, condividere il ricordo di chi ha servito il Paese e celebrare insieme i valori di fedeltà, solidarietà e servizio che da sempre contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri.