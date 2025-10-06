Anche a Biella è stata ricordata Norma Cossetto, il commissario del Comitato 10 Febbraio Biella Francesco Sirtori assieme al Sindaco Dott. Marzio Olivero hanno depositato una Rosa in suo ricordo presso il cippo commemorativo presente ai giardini Zumaglini. Con la manifestazione di oggi ricordiamo Norma Cossetto, una ragazza di 23 anni che preferì morire per non rinnegare la Italia Una giovane donna che venne sequestrata, violentata, torturata e infine, nella notte tra il 4 e 5 ottobre 1943, gettata dai partigiani comunisti slavi in una foiba profonda 130 metri. I suoi aguzzini volevano cancellarne il ricordo, far sparire il suo cadavere, annientare la sua Fede nella Patria Italiana. Non sapevano che il loro gesto criminale avrebbe consegnato Norma all’immortalità, ecco perché oggi depositato una Rosa, “Una Rosa per Norma” spiega Francesco Sirtori. Inoltre lo stesso Sirtori ha omaggiato il Sindaco Olivero con la prima pubblicazione del comitato 10 Febbraio Verbania ( dov’è vice presidente) dal titolo “Memorie dell’Istria” testo presentato sia al Salone internazionale del libro di Torino e sia in RAI alla trasmissione “sconfinamenti”.