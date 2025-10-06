Omicidio Santus a Biella Chiavazza, ergastolo per Basso e Ascoli

Ergastolo per Andrea Basso e Lionel Ascoli e due anni per omissione di soccorso invece per Silvio Iarussi, proprietario dell’appartamento in cui si è consumato il delitto, difeso dall'avvocato Gronda e la fidanzata di Basso, Asia Luciana Mula difesa dall'avvocato Grosso. Così si è pronunciata nella giornata di oggi lunedì 6 ottobre La Corte d'Assise di Novara nei confronti dei quattro imputati per l'omicidio del senzatetto Giovanni Santus, avvenuto nel luglio del 2023 nel quartiere di Chiavazza a Biella.

Giovanni Santus, 58 anni, originario di Savigliano, sarebbe stato massacrato di botte per la mancata condivisione di una bottiglia di gin, buttato sotto la doccia con l'acqua bollente e abbandonato nell'appartamento a Chiavazza di proprietà di Iarussi.

Le motivazioni saranno depositate entro novanta giorni.